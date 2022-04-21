Манчестер, Великобритания, 21 апреля 2022, 22:26 — REGNUM Как сообщает издание Sky Sports, 29-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба принял окончательное решение покинуть клуб после завершения сезона на правах свободного агента.
По информации источника, Погба ранило поведение болельщиков во время матча 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 против «Норвич Сити». Болельщики освистали футболиста после замены на 74-й минуте.
В текущем сезоне Поль Погба принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также полузащитник получил семь желтых и одну красную карточки.
Текущее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до конца июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.