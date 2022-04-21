Манчестер, Великобритания, 21 апреля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sky Sports, 29-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба принял окончательное решение покинуть клуб после завершения сезона на правах свободного агента.

Manutd.com Поль Погба

По информации источника, Погба ранило поведение болельщиков во время матча 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 против «Норвич Сити». Болельщики освистали футболиста после замены на 74-й минуте.

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также полузащитник получил семь желтых и одну красную карточки.

Текущее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до конца июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.