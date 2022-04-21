Варшава, , 22:24 — REGNUM Польская студия People Can Fly назвала дату релиза платного загружаемого дополнения (DLC) Worldslayer к кооперативному шутеру от третьего лица Outriders. Об этом 21 апреля сообщает портал Gematsu.

Outriders (game)

Разработчики объявили в пресс-релизе, что Worldslayer появится в продаже 30 июня 2022 года. Креативный директор компании Бартек Кмита отметил, что кроме новой истории игра получит ряд функций, которые «действительно расширяют и улучшают всё, что игрокам нравилось в оригинальной игре». Он добавил, что Worldslayer добавит в Outriders «почти сотню новых легендарных предметов», уровень сложности «Апокалипсис», новое снаряжение и многое другое.

Напомним, релиз Outriders состоялся 1 апреля 2021 года, в качестве издателя игры выступила японская компания Square Enix. На известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия Outriders получила оценку 73 балла от критиков и 5,6 баллов от рядовых пользователей.

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