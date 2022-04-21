Сеул, 21 апреля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Южнокорейский поп-исполнитель PSY (Пак Чжэ Сан) выпустил тизер к музыкальному видео на предстоящий трек под названием Celeb, в котором снялась бывшая участница Miss A Бэ Сузи. Об этом стало известно 21 апреля из соцсетей музыканта.

Скриншот NME Южнокорейский музыкант PSY

PSY представил видео, на котором Бэ и Psy танцуют в центре парка развлечений, посвященного самому музыканту. «Ты так популярна. Будь моей формулой. Могу ли я назвать тебя знаменитостью», — поет Psy на английском языке в 20-секундном тизере.

Композиция Celeb вошла в предстоящий девятый полноформатный альбом Psy 9th, который станет его первым релизом после пятилетнего перерыва. Celeb выйдет вместе с альбомом 29 апреля.