Москва, , 22:21 — REGNUM Украинский нацистский режим организовал провокацию на территории Николаевской области с постановочными съёмками «актов мародёрства российских военнослужащих», сообщил 21 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Информационная война ИА REGNUM

В частности, в посёлке городского типа Воскресенское переодетые в российскую военную форму боевики территориальной обороны на автомашинах со знаком Z грабили местное население, снимая процесс грабежа на мобильные телефоны.

«По указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку «актов мародёрства», совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны», — рассказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что это заявление Минобороны России является официальным предупреждением для так называемого «цивилизованного Запада» и западных СМИ, которые в ближайшее время опубликуют этот очередной фейк «о злодеяниях русских».

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