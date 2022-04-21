* Instagram — запрещённая в России организация

Москва, , 22:15 — REGNUM Исполнитель Александр Малинин завёл аккаунт в социальной сети «Россграм». Соответствующая информация появилась в официальном блоге сервиса во «ВКонтакте» 21 апреля.

Александр Малинин Скриншот записи юбилейного бала Александра Малинина

Вместе с певцом в «Россграме» зарегистрировался и его сын Никита Малинин. «Александр Малинин, легендарный певец и композитор, не стал отставать от тренда и вместе с сыном Никитой, артистом и продюсером, уже обзавёлся ником в нашей соцсети!» — рассказали представители приложения.

Ранее в «Россграм» рассказали, что в их соцсети уже зарегистрировались мотофристайлер и чемпион России Алексей Колесников, игрок КХЛ и капитан ХК «Сочи» Никита Феоктистов, а также тревел-блогер Александр Жданов.

ИА REGNUM напоминает, что разработчики «Россграм» позиционировали соцсеть как российский аналог Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они также заявляли, что с конца марта 2022 года их приложение будет доступно для блогеров и партнёров, а в начале апреля в нём смогут зарегистрироваться обычные пользователи. Однако сервис до сих пор находится в разработке.

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