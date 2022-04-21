Бишкек, , 22:13 — REGNUM В столицу Киргизии доставили российскую продовольственную помощь в виде 135 тонн витаминизированной пшеничной муки и более 60 тонн витаминизированного подсолнечного масла. Об этом сообщает посольство России сегодня, 21 апреля.

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Также Россия передала 675 тонн муки и 60 тонн растительного масла в крупнейший город на юге республики — Ош.

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Полученное от России продовольствие местные власти должны будут распределить между нуждающимися семьями.

В российском диппредставительстве отмечают, что проект по предоставлению помощи бедным киргизстанцам реализуется в рамках добровольного целевого взноса России в размере $9 млн (694 млн рублей) в фонд Всемирной продовольственной программы ООН.

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