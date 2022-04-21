Приштина, , 22:18 — REGNUM В Приштине на выходных 23 и 24 апреля будут тестировать превращение центральной кольцевой автомагистрали в одностороннюю трассу.

Трасса tomnosti.info

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, одностороннее движение будет действовать на улицах Агима Рамадани, на участке улицы УЧК от парламента до бывшего кинотеатра Риния, на улице Люана Харадиная до Центробанка, на улице Гарибальди до светофора у ТЦ Гранди, на улице Джорджа Буша до светофора у Кафедрального собора, на улице Эчрема Чабея до светофора около бывшей студенческой столовой.

Также движение транспорта по вышеуказанной кольцевой дороге будет односторонним на всех объездах и боковых трассах.

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