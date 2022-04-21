Белград, , 22:37 — REGNUM Сербия не поставит под вопрос свой национальный интерес и не присоединится к антироссийским санкциям из-за Украины. Об этом 21 апреля заявил президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Вучича, Сербия не намерена выбирать сторону, несмотря на то, что Брюссель призывает страны-кандидаты на вступление в Евросоюз ужесточить экономические санкции против президента Владимира Путина.

«Чего хотят западные страны? Они хотят, чтобы мы отказались от собственных национальных интересов только потомуЮ что кто-то чего-то хочет получить для себя», — сказал Вучич в интервью изданию «Файнэншл Таймс».

Вучич добавил, что многие говорят о «выборе какой-то из сторон», но у Сербии только одна, собственная сторона — защита национальных интересов.

Глава Сербии напомнил, что его страна была подвергнута бомбардировкам и санкциям 19 стран НАТО.

«Мы не вводили санкции, так как не верим, что они смогут что-то изменить. Вы можете оказывать давление на Сербию, но наша позиция такова», — заявил Вучич.

Напомним, что Сербия единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России.