Вашингтон, , 22:08 — REGNUM В рамках онлайн-мероприятия D& D Direct, посвящённого проектам на основе популярной системы настольных ролевых игр Dungeons & Dragons, студия Larian назвала сроки полноценного релиза Baldur’s Gate 3. Об этом 21 апреля сообщает портал Games Radar.

Baldur's Gate III Logo Baldursgate3.game

Разработчики объявили, что планируют выпустить оставшийся контент третьей игры популярной серии в 2023 году. «Мы уже добавили много отличных вещей, и это еще не всё», — сказал глава проекта Дэвид Уолгрейв, предложив геймерам присоединиться к игре, которая пока находится на этапе «раннего доступа» (всё ещё в разработке, но доступна геймерам). «Или приходите в 2023 году, когда выйдет игра», — подытожил Уолгрейв.

Напомним, Baldur’s Gate 3 вышла в «ранний доступ» 6 октября 2020 года. Ранее редакция известного журнала PC Gamer поместила этот проект в список самых ожидаемых игр 2022-го. До Baldur’s Gate 3 бельгийская студия Larian выпускала ролевые игры серии Divinity.

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