Вашингтон, 21 апреля 2022, 22:08 — REGNUM В рамках онлайн-мероприятия D& D Direct, посвящённого проектам на основе популярной системы настольных ролевых игр Dungeons & Dragons, студия Larian назвала сроки полноценного релиза Baldur’s Gate 3. Об этом 21 апреля сообщает портал Games Radar.
Разработчики объявили, что планируют выпустить оставшийся контент третьей игры популярной серии в 2023 году. «Мы уже добавили много отличных вещей, и это еще не всё», — сказал глава проекта Дэвид Уолгрейв, предложив геймерам присоединиться к игре, которая пока находится на этапе «раннего доступа» (всё ещё в разработке, но доступна геймерам). «Или приходите в 2023 году, когда выйдет игра», — подытожил Уолгрейв.
Напомним, Baldur’s Gate 3 вышла в «ранний доступ» 6 октября 2020 года. Ранее редакция известного журнала PC Gamer поместила этот проект в список самых ожидаемых игр 2022-го. До Baldur’s Gate 3 бельгийская студия Larian выпускала ролевые игры серии Divinity.
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