Тбилиси, , 22:35 — REGNUM Один из самых известных депутатов парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили подверг критике предложение оппозиции запретить в стране демонстрацию георгиевской ленты и латинских букв «V» и «Z», сообщает 21 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В наших звуках, буквах и в алфавите есть всякие разные формы букв «V» и «Z», поэтому оставим их в покое… «V» и «Z» из латинских слов вытащим, больше не будем показывать фильм «Зорро», или что ещё нам делать? Я не понимаю, что мне делать. Существуют международные бренды, где «V» и «Z» используются так или иначе. Поэтому я не знаю, как запретить использование этих букв. В целом, в Грузии нет никакой пропаганды… Например, один из писателей сказал, что фильм «Отец солдата» является частью пропаганды. Поэтому мы часто имеем дело с идеологическими и политическими спекуляциями. Ни Георгиевская лента, ни какой-либо другой знак, которые являются предметом пропаганды российской агрессии, у нас не используются. Если мы так будем действовать, то мы должны запретить и фильм «Георгий Саакадзе», потому что там упоминается Россия, и он был снят в советское время», — сказал Кадагишвили.

Напомним, что инициатива о наказании за использование Георгиевской ленты и двух латинских букв исходит от оппозиционной партии «Лело».