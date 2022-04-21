Тбилиси, 21 апреля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Один из самых известных депутатов парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили подверг критике предложение оппозиции запретить в стране демонстрацию георгиевской ленты и латинских букв V и Z, сообщает 21 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Следите за развитием событий в трансляции: «По-другому не получится»: военная спецоперация России — трансляция»

«В наших звуках, буквах и в алфавите есть всякие разные формы букв V и Z, поэтому оставим их в покое… V и Z из латинских слов вытащим, больше не будем показывать фильм «Зорро», или что ещё нам делать? Я не понимаю, что мне делать. Существуют международные бренды, где V и Z используются так или иначе. Поэтому я не знаю, как запретить использование этих букв. В целом, в Грузии нет никакой пропаганды… Например, один из писателей сказал, что фильм «Отец солдата» является частью пропаганды. Поэтому мы часто имеем дело с идеологическими и политическими спекуляциями. Ни Георгиевская лента, ни какой-либо другой знак, которые являются предметом пропаганды российской агрессии, у нас не используются. Если мы так будем действовать, то мы должны запретить и фильм «Георгий Саакадзе», потому что там упоминается Россия, и он был снят в советское время», — сказал Кадагишвили.

Напомним, что инициатива о наказании за использование Георгиевской ленты и двух латинских букв исходит от оппозиционной партии «Лело».