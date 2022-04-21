Джакарта, 21 апреля 2022, 22:14 — REGNUM Главы всех стран G20 приглашены на Бали на саммит объединения, в том числе президент России Владимир Путин, заявила 21 апреля министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати.
Она подтвердила, что Путин получил приглашение, как и лидеры всех других стран G20.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G20 в этом году пройдёт в ноябре на Бали.
Читайте также: Bloomberg: США убеждали Индонезию не допускать Путина на саммит G20
Руководству Индонезии, которая в этом году председательствует в Группе двадцати, по некоторым данным, американская сторона предлагала не приглашать российского президента из-за спецоперации ВС РФ на Украине.
Читайте ранее в этом сюжете: Во время речи Силуанова на G20 его коллега из США вышла из зала