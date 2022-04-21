Джакарта, 21 апреля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Главы всех стран G20 приглашены на Бали на саммит объединения, в том числе президент России Владимир Путин, заявила 21 апреля министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Kremlin.ru Владимир Путин

Она подтвердила, что Путин получил приглашение, как и лидеры всех других стран G20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G20 в этом году пройдёт в ноябре на Бали.

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Руководству Индонезии, которая в этом году председательствует в Группе двадцати, по некоторым данным, американская сторона предлагала не приглашать российского президента из-за спецоперации ВС РФ на Украине.