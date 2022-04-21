21 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:59 — REGNUM На фоне новостей о том, что президент США Джо Байден намерен вновь баллотироваться на пост на выборах 2024 года, американцы высказались, стоит ли, по их мнению, Байдену оставаться в Белом доме

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нет, я не думаю, что он должен переизбираться. Ему следует выдвинуть другого кандидата от Демпартии, который сможет занять его место, и продолжить то, на чём он остановился. Новому кандидату стоит быть центристом, потому что группа демократов из так называемого «Отряда» сошла с рельсов и создает Демократической партии дурную славу», — рассказала в интервью для Fox News Фрэнсис из Александрии, штат Вирджиния.

Однако другой житель Александрии не согласен с американкой.

«Я думаю, он должен, — заявил Алан. — Сделал ли он всё, что я хотел? Нет, но он далеко продвинулся вперед».

В США уже давно обсуждается вопрос о том, будет ли Байден вновь баллотироваться по окончании первого срока. Несколько человек из города Александрии, 80% населения которого в 2020 году проголосовали за Байдена, считают, что 79-летнему президенту стоит уйти на пенсию.

«Я думаю, что сейчас он неплохо справляется со своей работой, если учитывать его возраст. Но я сам старею, так что я знаю, каково это, и считаю, что нужно уметь вовремя взять паузу», — указала Беверли.

«Нет, потому что он некомпетентен, — заявил другой мужчина. — Я не политик, но мне кажется, что у него слабоумие».

«Нет, я не думаю, что он должен баллотироваться. Я думаю, что на данный момент он должен предоставить эту возможность своему вице-президенту», — сказала еще одна женщина, проголосовавшая за Байдена в 2020 году

Камала Харрис Gage Skidmore

Американские интернет-пользователи также высказали свое мнение под соответствующей публикацией Fox News.

«Не знаю, как Байден может терпеть такое унижение день за днем. Умопомрачительно!» — восклицает cattails.

«Байден не должен был баллотироваться в президенты в первый раз! Худший политик за всю историю! И к тому же коррумпированный!» — негодует Awake101.

«Пожизненные государственные служащие и люди, которые поддерживают правительство через контракт, — вот проблема этой части страны», — уверен SwampFox166.

«Джо должен баллотироваться. Я бы хотел посмотреть, как они собираются заявить о честных выборах, если Байден вдруг победит при его самом низком в истории рейтинге одобрения», — комментирует amused999.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден сообщил Обаме, что пойдёт на выборы в 2024 году