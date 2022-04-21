Москва, 21 апреля 2022, 22:50 — REGNUM Боевик «Семь пар нечистых» вновь появится в российском кинопрокате. Об этом пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 21 апреля.
Известно, что лента повторно появится в кинотеатрах 28 апреля 2022 года. Прокатом фильма будет заниматься компания «Кинологистика».
Напомним, что впервые картина «Семь пар нечистых» была показана в декабре 2018 года. Режиссёром боевика выступил Кирилл Белевич («Единичка»).
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