Москва, 21 апреля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Боевик «Семь пар нечистых» вновь появится в российском кинопрокате. Об этом пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Известно, что лента повторно появится в кинотеатрах 28 апреля 2022 года. Прокатом фильма будет заниматься компания «Кинологистика».

Напомним, что впервые картина «Семь пар нечистых» была показана в декабре 2018 года. Режиссёром боевика выступил Кирилл Белевич («Единичка»).