Бишкек, 21 апреля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. В период с октября 2020 года по настоящий момент правительство Киргизии заключило соглашения на получение страной кредитов на общую сумму в $466,8 млн (около 36 млрд рублей). Об этом сообщили в Министерстве финансов республики сегодня, 21 апреля.

401(K) 2012 Кредит

Также международные доноры за это же время предоставили киргизским властям $291,5 млн (около 22,5 млрд рублей) в виде грантов.

Таким образом, распростираемая в социальных сетях информация касательно увеличения долга страны на $1 млрд (77 млрд рублей) не соответствует действительности», — подчёркивает Минфин Киргизии.