Москва, , 22:02 — REGNUM Мировой суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора в отношении сервиса «Яндекс. Еда». Об этом 21 апреля пишет ТАСС.

Курьер службы доставки «Яндекс. еда» Руслан Шамуков © ИА REGNUM

По данным СМИ, суд оштрафовал сервис на 60 тыс. рублей из-за утечки данных пользователей. Ранее представители компании разослали своим клиентам письмо о том, что из-за «недобросовестных действий их сотрудника» были обнародованы данные некоторых пользователей.

Добавим, что в конце марта 2022 года клиенты «Яндекс. Еды» подали коллективный иск в суд против сервиса из-за утечки их данных. Каждый из истцов потребовал от приложения по 100 тыс. рублей. По этому делу решения суда ещё не было.

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