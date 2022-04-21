Бишкек, 21 апреля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа ООН намерена выделить $473 тысячи (36,4 млн рублей) на оказание поддержки пожилых граждан, проживающих в социальных стационарах. Об этом сообщает посольство Швейцарии в республике.

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Планируется, что эти деньги позволят проекту охватить до 1 200 постояльцев из шести социальных интернатов и пожилых киргизстанцев, находящихся в закрытых учреждениях.

Проект позволит улучшить условия доступа к воде, санитарии и гигиене, модернизировать инфраструктуру кухонных помещений в домах престарелых. Также эти деньги потратят на тренинги по обучению поваров специальным навыкам приготовления пищи для пожилых людей, страдающих различными заболеваниями.

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