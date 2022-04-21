Женева, Швейцария, 21 апреля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 847 595 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2383 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже505 035 185 носителей вируса, подтверждено 6 210 719 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 575 667 выявленных инфицированных и 1979 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.