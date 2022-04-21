Бишкек, , 21:57 — REGNUM Президент Садыр Жапаров сегодня, 21 апреля, подписал указ о мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров President.kg

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В документе говорится о том, что теперь креативная экономика становится одним из приоритетных направлений государственной политики Киргизии, а потому необходимо сформировать основы для развития инновационного направления экономики страны, позволяющие продвигать сектор креативных индустрий как новую отрасль экономики будущего.

Президент поручил правительству утвердить концепцию развития и классификацию направлений креативной экономики, создать Парк креативных индустрий, а также до 1 октября 2022 года разработать пакет соответствующих нормативных правовых актов.

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