Бишкек, , 21:54 — REGNUM Органы национальной безопасности Киргизии призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать в аренду военную форму и костюмы с символом «Z». Об этом говорится в официальном заявлении госкомитета нацбезопасности республики.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии Gknb.gov.kg

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Также киргизские спецслужбы призвали граждан не надевать форму с символом «Z» на шевронах на шествие «Бессмертного полка» в День Победы в Великой Отечественной войне.

В ГКНБ Киргизии считают, что использование такой формы «будет способствовать разжиганию межнациональной розни», и пригрозили уголовной ответственностью за такие действия.

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