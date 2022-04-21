Нижний Новгород, , 21:52 — REGNUM На продление Автозаводской ветки метрополитена от станции «Горьковская» до станции «Сенная» в Нижнем Новгороде потребуется 35,5 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседания профильной комиссии городской думы.

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При этом в 2022 году на эти цели планируют потратить более 12 млрд 653 млн рублей из средств межбюджетных трансфертов.

В плановом бюджете столицы Приволжья на 2023 год на строительство метро предлагается предусмотреть около 12 млрд 271 млн рублей, а в бюджете на 2024 год — более 10 млрд 319 млн рублей.

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