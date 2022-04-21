Москва, 21 апреля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Российская телеведущая Ирена Понарошку выступила с опровержением слухов об эмиграции телеведущего Ивана Урганта. Соответствующий пост появился на её странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 21 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

В описании к опубликованной совместной фотографии с ведущим Понарошку написала: «Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам? — пишет Понарошку. — Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает». Также совсем недавно актриса поздравила «Вечерний Ургант» с 10-летием и призналась, что является большой поклонницей шоу.

Ранее стало известно о том, что Иван Ургант вернулся в Россию. По информации приближённого к артисту источника, он уже три недели работает в Москве.