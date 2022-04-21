Приштина, , 22:17 — REGNUM Специальные силы полиции Косово 21 апреля провели операцию по борьбе с наркотиками на севере Митровицы.

Вагнер Моура в роли Пабло Эскобара Цитата из х/ф «Нарко». Реж. Андрес Байс и др. 2015-2017. Колумбия, США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пресс-секретарь полиции Косово на севере края серб Бранислав Радович рассказал, что в проведении операции спецназу помощь оказывали местные сербские полицейские.

Днем ранее была проведена операция по борьбе с наркоторговлей и на юге Митровицы. Были изъяты 56 кг наркотика, арестованы пять человек.

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