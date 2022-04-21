Горловка, ДНР, , 21:37 — REGNUM Города Горловка и Ясиноватая в ДНР подверглись вечером 21 апреля артобстрелу со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, по Горловке в 17:20 мск ВСУ провели обстрел со стороны населённого пункта Шумы, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.

Ясиноватая была обстреляна со стороны населённого пункта Авдеевка в 18:20 мск: по городу украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм. Из Авдеевки же был открыт огонь по посёлку Минеральное (Ясиноватский район): выпущено также пять снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, в 17:45 мск украинские боевики со стороны населённого пункта Новгородское обстреляли посёлок Железная Балка, выпустив по нему пять снарядов калибра 122 мм.

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