Лос-Анджелес, США, , 21:35 — REGNUM Пол Беттани допустил, что в будущем он может вернуться к роли Вижена в проектах Marvel. Об этом 21 апреля сообщает портал We Got This Covered.

«Точно нет! Ни за какие деньги вообще. Я даже не могу придумать цифру», — пошутил актёр, когда журналисты задали ему вопрос о возможном возращении к роли. Чуть позже он добавил, что это «не совсем честный ответ». Он напомнил, что в конце сериала «Ванда/Вижен» его персонаж «улетает», и что финал не дает однозначного ответа на вопрос о судьбе Вижена.

«А Кевин Файги — человек, который не позволяет себе ничего лишнего. Поэтому я предполагаю, что в какой-то момент я надену колготки и плащ для очередной прогулки, но я не знаю, когда это может быть», — сказал Беттани.

Напомним, кроме шоу Marvel «Ванда/Вижен» Пол Беттани исполнил роль андроида Вижена в фильмах «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Он также озвучил героя в анимационном сериале «Что если…?».

