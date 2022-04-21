Манагуа , , 21:46 — REGNUM Международный суд в Гааге вынес 21 апреля окончательное решение по иску, который Никарагуа подала против Колумбии из-за нарушения морского суверенитета. Об этом сообщает новостное агентство El Colombiano.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Суд потребовал от Колумбии «немедленно прекратить вторжение в воды Карибского моря», которые он признал принадлежащими исключительной экономической зоне Никарагуа.

В 2012 году международный орган уже признал суверенитет Никарагуа над 70 тысячами квадратных километров моря, ранее принадлежавших Колумбии. В 2013 году Никарагуа обвинила Колумбию в неисполнении судебного решения 2012 года о новых морских границах между странами.

Теперь суд постановил, что «Колумбия нарушила свои международные обязательства уважать юрисдикцию Никарагуа над своей экономической зоной, препятствуя рыболовной деятельности и никарагуанским судам».

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