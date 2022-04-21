Рим, , 21:32 — REGNUM Партия Italexit (основной политический лозунг — вывод Италии из ЕС) пользуется поддержкой 3,5% граждан страны, таковы опубликованные 21 апреля итоги опроса Bidimedia.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Это втрое выше, чем по данным аналогичного опроса, проведенного месяцем ранее.

Тема возможного выхода Италии из ЕС в последние годы находится фактически под запретом в основных СМИ, хотя ранее на волне миграционного кризиса «евроскептиками» считали себя немногим менее половины граждан страны.

Представители ведущих партий Италии, даже настроенные оппозиционно, как правило, делают расплывчатые заявления о том, что Италия должна не покидать ЕС, а реформировать его.

Двумя самыми популярными партиями Италии по-прежнему являются леволиберальная Демократическая партия (21,7%, входит в правящую коалицию) и правоконсерваторы из «Братьев Италии» (21,5%, партия является ведущей оппозиционной силой в стране).