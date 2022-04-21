Рим, 21 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Партия Italexit (основной политический лозунг — вывод Италии из ЕС) пользуется поддержкой 3,5% граждан страны, таковы опубликованные 21 апреля итоги опроса Bidimedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Это втрое выше, чем по данным аналогичного опроса, проведенного месяцем ранее.

Тема возможного выхода Италии из ЕС в последние годы находится фактически под запретом в основных СМИ, хотя ранее на волне миграционного кризиса «евроскептиками» считали себя немногим менее половины граждан страны.

Представители ведущих партий Италии, даже настроенные оппозиционно, как правило, делают расплывчатые заявления о том, что Италия должна не покидать ЕС, а реформировать его.

Двумя самыми популярными партиями Италии по-прежнему являются леволиберальная Демократическая партия (21,7%, входит в правящую коалицию) и правоконсерваторы из «Братьев Италии» (21,5%, партия является ведущей оппозиционной силой в стране).