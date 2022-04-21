Москва, , 22:49 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров объединился с бывшей солисткой коллектива Artik& Asti Анной Дзюбой для записи композиции. Об этом пишет портал «7 дней» 21 апреля.

Клип Киркорова Цитата из видео «Филипп Киркоров — Романы»

Пока что неизвестно, когда официально выйдет безымянная работа, однако не исключено, что песня будет впервые исполнена на предстоящих концертах Киркорова в Москве. В сети подобное сотрудничество вызвало неоднозначные реакции, а кто-то и вовсе назвал песню вторичной.

Ранее Филипп Киркоров анонсировал юбилейные концерты в Москве. Выступления в честь 55-летия артиста пройдут с 27 по 29 апреля 2022 года.

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