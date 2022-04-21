Москва, 21 апреля 2022, 22:49 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров объединился с бывшей солисткой коллектива Artik& Asti Анной Дзюбой для записи композиции. Об этом пишет портал «7 дней» 21 апреля.
Пока что неизвестно, когда официально выйдет безымянная работа, однако не исключено, что песня будет впервые исполнена на предстоящих концертах Киркорова в Москве. В сети подобное сотрудничество вызвало неоднозначные реакции, а кто-то и вовсе назвал песню вторичной.
Ранее Филипп Киркоров анонсировал юбилейные концерты в Москве. Выступления в честь 55-летия артиста пройдут с 27 по 29 апреля 2022 года.
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