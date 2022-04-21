Рим, , 21:25 — REGNUM Цены на дизель и бензин в Италии за последние сутки выросли на 5 и 6 центов соответственно, до 1,77 евро за литр, передают 21 апреля профильные национальные СМИ.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в Италии был снижен акциз на топливо (его уровень — один из самых высоких в ЕС), цены заметно снизились, однако позже вновь перешли к росту.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.