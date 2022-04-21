Лос-Анджелес, США, 21 апреля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В сеть выложили новые кадры фантастического фильма «Спайдерхэд», главные роли в котором исполнят Крис Хемсворт, Майлз Теллер и Джерни Смоллетт. Изображение были опубликованы 21 апреля на сайте журнала Entertainment Weekly.

Gage Skidmore Крис Хемсворт

На первом снимке показан задумчивый Хемсворт, на втором герои Теллера и Смоллетт, судя по всему, находятся в месте, которое, по сюжету, является их тюрьмой. Третье фото показывает, как персонажи куда-то перемещаются на катере. Ожидается, что премьера картины состоится на сайте Netflix в 17 июня 2022 года.

Для справки: действие картины «Спайдерхэд» развернётся в недалёком будущем, по сюжету, двоих заключённых помещают в учреждение, в котором над ними проводят эксперименты с использованием препаратов, изменяющих эмоции. Снимает фильм режиссёр Джозеф Козински, ранее выпустивший на экраны ленты «Трон: Наследие» и «Обливион». В качестве сценаристов проекта выступают Ретт Риз и Пол Верник («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Дэдпул», «G. I. Joe: Бросок кобры 2»).