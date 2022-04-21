Рим, 21 апреля 2022, 21:19 — REGNUM Лидер итальянского популистского «Движения 5 звезд» экс-премьер страны Джузеппе Конте отказался отвечать на вопрос о своих предпочтениях во втором туре выборов президента Франции, отметив, что сохраняет «равноудаленность».

Джузеппе Конте
Джузеппе Конте
Kremlin.ru

Это заявление Конте 21 апреля вызвало резкую критику со стороны его коллег по правящей коалиции — леволибералов, которые заявили, что Конте должен немедленно отмежеваться от Марин Ле Пен.

В качестве одного из «доказательств» того, что выбор якобы «очевиден», депутаты-либералы опубликовали несколько фотографий Ле Пен и Владимира Путина.