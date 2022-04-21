Рим, 21 апреля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Лидер итальянского популистского «Движения 5 звезд» экс-премьер страны Джузеппе Конте отказался отвечать на вопрос о своих предпочтениях во втором туре выборов президента Франции, отметив, что сохраняет «равноудаленность».

Kremlin.ru Джузеппе Конте

Это заявление Конте 21 апреля вызвало резкую критику со стороны его коллег по правящей коалиции — леволибералов, которые заявили, что Конте должен немедленно отмежеваться от Марин Ле Пен.

В качестве одного из «доказательств» того, что выбор якобы «очевиден», депутаты-либералы опубликовали несколько фотографий Ле Пен и Владимира Путина.