Мариуполь, ДНР, 21 апреля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Об освобождении города Мариуполя (ДНР) от украинских боевиков заявил 21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Government.ru Рамзан Кадыров

Глава российского региона рассказал, что украинские боевики крепко обосновались в Мариуполе и до прихода российских войск «успели изучить каждый сантиметр города, собрать склады оружия и припасов в случае длительной осады, также предусмотрительно взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей».

Бандеровцы предусмотрели почти всё, но не учли главного — «наших доблестных бойцов». Сегодня Мариуполь «взят окончательно и бесповоротно».

Рамзан Кадыров «Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани, взято под контроль административное здание металлургического комбината «Азовсталь», которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория».

Остатки боевиков «блокированы под толщей бетона и железа на территории завода». Кадыров подчеркнул, что эти стены станут последним, что боевики увидят в своей жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отменил 21 апреля приказ штурмовать «Азовсталь», отдав приказ не выпускать с завода боевиков — «так, чтобы муха не пролетела».