Вашингтон, 21 апреля 2022, 21:10 — REGNUM Тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost, которые будут поставлены Украине, разрабатывались специально под требования украинских военных, заявил 21 апреля на брифинге официальный представитель Пентагона.
«Phoenix Ghost был в короткие сроки разработан военно-воздушными силами специально под требования Украины», — сообщил представитель военного ведомства.
По его словам, теперь США планируют обучить украинских военных пользоваться этими беспилотными аппаратами.
«Требуется минимальная подготовка операторов беспилотных летательных систем для их использования, и мы намерены работать над проведением такой подготовки непосредственно с вооруженными силами Украины», — заявили в Пентагоне.
Как сообщало ИА REGNUM, по заявлениям Пентагона, Киев должен получить 121 тактический беспилотный воздушный комплекс Phoenix Ghost, а также 72 155-мм гаубицы с тягачами, боеприпасами и оборудованием.
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