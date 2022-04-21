Вашингтон, 21 апреля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost, которые будут поставлены Украине, разрабатывались специально под требования украинских военных, заявил 21 апреля на брифинге официальный представитель Пентагона.

STML Нарисованная «тень» от дрона

«Phoenix Ghost был в короткие сроки разработан военно-воздушными силами специально под требования Украины», — сообщил представитель военного ведомства.

По его словам, теперь США планируют обучить украинских военных пользоваться этими беспилотными аппаратами.

«Требуется минимальная подготовка операторов беспилотных летательных систем для их использования, и мы намерены работать над проведением такой подготовки непосредственно с вооруженными силами Украины», — заявили в Пентагоне.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлениям Пентагона, Киев должен получить 121 тактический беспилотный воздушный комплекс Phoenix Ghost, а также 72 155-мм гаубицы с тягачами, боеприпасами и оборудованием.