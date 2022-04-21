Рим, 21 апреля 2022, 21:09 — REGNUM Депутаты парламента Италии не имеют ни малейшего представления о том, какое именно оружие страна отправляет на Украину, заявил 21 апреля лидер партии «Левые» Никола Фраттоянни.
Вряд ли такая ситуация нормальна, тем более что поставки оружия для Киева, очевидно, повышают уровень эскалации конфликта, добавил он.
Представители большинства политических партий и всех основных СМИ Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники.