Рим, , 21:09 — REGNUM Депутаты парламента Италии не имеют ни малейшего представления о том, какое именно оружие страна отправляет на Украину, заявил 21 апреля лидер партии «Левые» Никола Фраттоянни.

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Вряд ли такая ситуация нормальна, тем более что поставки оружия для Киева, очевидно, повышают уровень эскалации конфликта, добавил он.

Представители большинства политических партий и всех основных СМИ Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники.