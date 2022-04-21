Рим, 21 апреля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Депутаты парламента Италии не имеют ни малейшего представления о том, какое именно оружие страна отправляет на Украину, заявил 21 апреля лидер партии «Левые» Никола Фраттоянни.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вряд ли такая ситуация нормальна, тем более что поставки оружия для Киева, очевидно, повышают уровень эскалации конфликта, добавил он.

Представители большинства политических партийи всех основных СМИИталии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники.