Рим, 21 апреля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. В ходе проведения местных выборов и референдумов в Италии в 2022 году не будет использоваться электронное голосование, сказано в проекте декрета правительства, передают национальные СМИ 21 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Причиной является «политическая обстановка в мире», которая, по мнению правительства, повышает риски кибератак.

Введение системы электронного голосования (в качестве одной из форм) перенесено на 2023 год.