Тюмень, , 21:01 — REGNUM Тюменская облдума утвердила внесение изменений в Устав региона, при которых губернатор может избираться более двух сроков подряд. Заседание регионального парламента состоялось 21 апреля.

Выборы в Тюменской области Admtyumen.ru

Кроме того, в Уставе Тюменской области упразднили институт отзыва губернатора Тюменской области избирателями.

Напомним, срок полномочий действующего главы региона Александра Моора истекает в 2023 году.

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