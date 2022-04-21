Тюмень, 21 апреля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Тюменская облдума утвердила внесение изменений в Устав региона, при которых губернатор может избираться более двух сроков подряд. Заседание регионального парламента состоялось 21 апреля.

Admtyumen.ru Выборы в Тюменской области

Кроме того, в Уставе Тюменской области упразднили институт отзыва губернатора Тюменской области избирателями.

Напомним, срок полномочий действующего главы региона Александра Моора истекает в 2023 году.