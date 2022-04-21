21 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 21:59 — REGNUM 19 апреля премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в парламенте задали вопрос, который волновал последнюю неделю практически всех британцев: намеренно ли он ввел в заблуждение палату общин? Премьер ответил одним словом: «Нет». В парламенте предлагают провести внутреннее расследование, чтобы дать независимый ответ на этот вопрос

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Несмотря на то, что полный отчет госслужащей Сью Грей еще не опубликован, а расследование столичной полиции только находится в стадии завершения, политики считают, что результаты парламентского расследования, если оно будет проведено, могут стать основанием для отставки премьер-министра. В соответствии с министерским кодексом от министров, которые сознательно ввели в заблуждение членов парламента, ожидается предложение об отставке. Единственной проблемой, с которой придется столкнуться — это доказать «сознательность» заявлений Джонсона о том, что вечеринок на Даунинг-стрит не было.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер написал: «Борис Джонсон злоупотребил своим положением и ввел в заблуждение парламент. Честность и добросовестность важны в нашей политике. У консервативных депутатов будет сегодня шанс защитить эти принципы и проголосовать в национальном интересе. Если они этого не сделают, их не простить»

Кир Стармер Rwendland

Многие пользователи считают, что Борис Джонсон обманул население и парламент, именно поэтому ему не доверяют даже те, кто голосовал за Консервативную партию.

«YouGov провел опрос, думают ли избиратели, что Борис Джонсон лгал по поводу вечеринок. 78% пользователей считают, что он солгал. Это включая 61% тех, кто голосовал за тори в 2019 году и 51% тех, кто говорит, что будет голосовать за тори», — рассказал @MattChorley.

Некоторые пользователи отметили, что уже неважно, что Борис Джонсон сказал в парламенте, главное, что он нарушил закон, за что он должен понести настоящую ответственность, а не просто заплатить «копеечный» штраф.

«Кому важно? Он нарушил закон. Он как скользкий угорь, который выплевывает всякий мусор каждый раз, когда открывает рот. Ему нельзя доверять. Его суждения отвратительны, он разрушил нашу страну. Это разве недостаточно хорошая причина для отставки?» — спросил @grumpzie.

В комментариях напомнили, что Борис Джонсон обманывает всех вокруг на протяжении всего своего срока в должности премьер-министра, начиная с «обещаний светлого будущего» после выхода Великобритании из состава ЕС, заканчивая помощью Украине.

«Когда вы намекаете на то, что премьер обманул парламент, не забудьте про все предыдущие случаи, список очень длинный», — написал @davejrichards.

Ряд комментаторов уже выучили все схемы ухода от вопросов и оправданий, которыми пользуется премьер-министр на протяжении почти пяти месяцев. Пользователи отметили, что в правительстве ничего нового не могут придумать, чтобы его выгородить.

«Никаких вечеринок не было. Какие бы вечеринки ни были, на них соблюдались ковидные ограничения. Вообще ковидные ограничения подчинялись правилам вечеринок. Джонсон не ходил на вечеринки. На вечеринках, на которые Джонсон ходил, не было никаких тортов. Торт, который был на вечеринке, соблюдал ковидные ограничения», — прокомментировал @curiocat13.

«Не было никаких вечеринок. Но потом, может быть, были вечеринки, но он точно их не посещал. Потом он их посещал, но недолго. Потом он не понял, что они нарушали законы, которые он сам же и написал. Но потом стало неважно, что он нарушил закон и солгал об этом людям, потому что им уже всё равно», — написал @jlow88.

«Не было никаких вечеринок, кроме тех, на которые я ходил, как и тех, на которые я не ходил. В любом случае я не могу нести за это ответственность, потому что в то время я был совершенно пьян. Ура», — написал @DrDublin1.

Некоторые пользователи всё же решили заступиться за Джонсона и уверили, что он не один врет в парламенте. Среди пользователей есть те, кто считает вранье необходимым навыком для участия в британской политике.

«А какую ложь говорили члены парламента и представители оппозиционных партий? Они все используют ложные факты, чтобы набрать политические баллы», — уверен @VillredBill.

«Разница между тем, что «оппозиция» делала или не делала, и Джонсоном в том, что они не нарушали правила, которые сами и установили. Или не лгали о них в парламенте», — добавил @Jah_Womble.