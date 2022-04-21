Бразилиа, , 23:13 — REGNUM Министерство здравоохранения Бразилии предупредило о резком росте числа случаев заболевания лихорадкой денге в стране. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Малярийный комар Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library

Согласно данным министерства, число случаев заражения денге с января по апрель 2022 года в два раза превысило показатель за аналогичный период 2021 года. Всего в министерстве подтвердили 400 тысяч случаев, 112 человек скончались.

Лихорадка денге является сезонным заболеванием, пик активности которого приходится на сезон дождей. В этом году во многих регионах Бразилии выпало больше осадков, чем ожидалось, что способствовало созданию благоприятной обстановки для появления очагов комаров-переносчиков.

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