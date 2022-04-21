Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Американская киностудия Pixar показала новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер». Об этом пишет портал Screen Rant 21 апреля.

Мультфильм «Базз Лайтер» Скриншот из трейлера

Предстоящий мультфильм расскажет о путешествии Лайтера на неизведанную планету, находящуюся в 4,2 млн лет от Земли. Режиссёром проекта стал Ангус МакЛейн («В поисках Дори»), а главного героя озвучил актёр Крис Эванс («Первый мститель»).

Напомним, что мировая премьера «Базза Лайтера» запланирована на 15 июня 2022 года. На текущий момент неизвестно, появится ли мультфильм в российском прокате.

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