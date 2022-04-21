Москва, 21 апреля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. О выходе Анатолия Чубайса из совета директоров АФК «Система» (входил в него с июня 2020 года) сообщает 21 апреля пресс-служба компании. Он покинул свой пост по собственному желанию.

Анатолий Чубайс и Егор Гайдар на обсуждении депутатами плана экономических реформ

Также Чубайс покинул совет директоров компании «Электрозавода» (входил в него с марта 2021 года).

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Напомним, Чубайс в конце марта уехал из России, где он с 2008 года возглавлял Роснано.

Кроме того, с конца 2020 года Чубайс являлся спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Уволен с 25 марта 2022 года.