Грозный, 21 апреля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Глава Чечни Разман Кадыров рассказал, как велась борьба за освобождение города Мариуполя от неонацистов, бандеровцев и наемников из разных стран. Он опубликовал видео из взятого под контроль города, на котором чеченские бойцы во главе с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым («Единая Россия») празднуют победу, и поблагодарил их за «неоценимый вклад в дело освобождения Мариуполя», который позволил «навсегда избавить его жителей от националистического гнёта».

Скриншот видео из Telegram-канала «Kadyrov_95»

Кадыров также рассказал, как сложен был путь к освобождению города, как хорошо враг подготовился к битве за Мариуполь, однако не учел одного — мощной силы духа российских военных.

«Боевики националистических формирований крепко основались в этом городе. До прихода российских войск националисты успели изучить каждый сантиметр города, собрать склады оружия и припасов в случае длительной осады, также предусмотрительно взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей. Казалось бы, нацики предусмотрели все варианты развития событий. Не учли самое главное — наших доблестных бойцов. Банальная недооценка привела к поочередному падению бандеровских укреплений», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров также прокомментировал решение верховного главнокомандующего — президента РФ Владимира Путина о отмене штурма завода «Азовсталь». По словам главы Чечни, «остатки нациков блокированы под толщей бетона и железа на территории завода» <…> и «эти стены — последнее, что они увидят в своей жизни».

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