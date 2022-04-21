Кадыров опубликовал видео из освобожденного Мариуполя
Грозный, 21 апреля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Глава Чечни Разман Кадыров рассказал, как велась борьба за освобождение города Мариуполя от неонацистов, бандеровцев и наемников из разных стран. Он опубликовал видео из взятого под контроль города, на котором чеченские бойцы во главе с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым («Единая Россия») празднуют победу, и поблагодарил их за «неоценимый вклад в дело освобождения Мариуполя», который позволил «навсегда избавить его жителей от националистического гнёта».
Кадыров также рассказал, как сложен был путь к освобождению города, как хорошо враг подготовился к битве за Мариуполь, однако не учел одного — мощной силы духа российских военных.
Кадыров также прокомментировал решение верховного главнокомандующего — президента РФ Владимира Путина о отмене штурма завода «Азовсталь». По словам главы Чечни, «остатки нациков блокированы под толщей бетона и железа на территории завода» <…> и «эти стены — последнее, что они увидят в своей жизни».
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