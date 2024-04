Лос-Анджелес, США, 21 апреля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Николас Кейдж пожаловался, что Илон Маск помешал его планам строительства киностудии в Лас-Вегасе. Об этом 21 апреля сообщает портал We Got This Covered.

nicolas genin Николас Кейдж

Кейдж рассказал, что получил финансирование от властей США на строительство павильонов в месте, где он проводил медовый месяц и которое благотворно на него влияет. «Я пытался построить там киностудию, а потом пришел Илон Маск, и все деньги, которые я получил за киностудию — я получил 80 миллионов долларов, — они вложили в сотрудничество с Tesla», — сказал Кейдж, добавив, что у него тогда всё «почти получилось».

Напомним, в 2021 году на большие экраны вышло сразу четыре фильма с Николасом Кейджем: «Страна чудес Вилли», «Свинья», «Узники страны призраков» и «История бранных слов». В марте 2022 года на кинофестивале South by Southwest состоялась премьера комедийного боевика с участием актёра «Невыносимая тяжесть огромного таланта».